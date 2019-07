Parijs wil geen toeristenbussen meer zien rijden in het centrum

Bussen vol toeristen moeten binnenkort een zeldzaam zicht worden in Parijs. ‘Iedereen moet zich aanpassen aan de nieuwe noden van de stad, ook de reissector.’

Ze rijden rond in bijna elke Europese grootstad, de dubbeldeksbussen die toeristen toelaten op enkele uren alle belangrijke trekpleisters te ontdekken. Maar samen met de tientallen lowbudgetreisbussen die elke dag groepen toeristen afzetten, zetten ze grote druk op de verkeersknoop in Parijs. Daarom wil de lichtstad toeristenbussen voortaan weren uit het centrum van de stad.

Het stadsbestuur werkt aan wetgeving om het busverkeer te beperken, en zal in de rand van de stad parkeerzones introduceren waar toeristen kunnen worden afgezet, zegt Emmanuel Grégoire, eerste adjunct van de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo, aan Franse media.

Hij benadrukt dat het een van de maatregelen is om de overlast van het massatoerisme in te dijken. Frankrijk is het meestbezochte land ter wereld, en ziet het aantal bezoekers nog elk jaar stijgen. Toeristen blijven volgens Grégoire nog steeds ‘meer dan welkom’ in Parijs, maar ze worden aangemaand om te wandelen, te fietsen of het openbaar vervoer te nemen.

‘We hebben nood aan verandering’, klinkt het. En dus moet ook de toeristische sector zich aanpassen. In plaats van rondleidingen via bus kunnen gidsen ook groepen rondleiden per fiets of te voet, meent Grégoire. Al moet hij wel toegeven dat er geen alternatief is voor ouderen of toeristen die slecht ter been zijn.