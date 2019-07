Feyenoord neemt Luciano Narsingh transfervrij over van Swansea City

Feyenoord heeft vrijdag Luciano Narsingh vastgelegd. De 28-jarige Nederlandse vleugelspeler komt over van Championship-club Swansea City waar zijn contract afliep. Narsingh tekent in Rotterdam een contract tot medio 2021.

Trainer Jaap Stam wilde Narsingh graag aan zijn selectie toevoegen. “Luciano biedt ons de mogelijkheid nog meer te kunnen variëren in ons spel, wat ons kan helpen het verschil te maken in wedstrijden”, aldus de nieuwe trainer van Feyenoord.

Technisch directeur Sjaak Troost wijst op de snelheid, het scorend vermogen en de assists van Narsingh. “Bovendien brengt hij veel ervaring met zich mee. Luciano is een echte versterking voor Feyenoord.”

Narsingh speelde eerder in de Eredivisie bij Heerenveen en PSV. In 4,5 jaar in Eindhoven werd hij twee keer kampioen. Hij kwam tot 159 wedstrijden waarin hij 26 keer scoorde en 31 assists verzorgde. De flankspeler krijgt rugnummer 7 en vertrekt maandag met de Rotterdamse selectie naar Oostenrijk voor een trainingskamp.