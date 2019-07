Dronebeelden tonen “parel van de toeristische sector” die nu staat te verkrotten

Het Capricorn International in de Australische staat Queensland was jarenlang de trekpleister voor rijke Japanse zakenlui en werd “de parel van de toeristische sector” genoemd. Het toerisme in Queensland staat echter al enkele jaren op een laag pitje. Het luxeresort had dringend geld en renovaties nodig, maar de uitbaters beslisten in 2016 om hun koffers te pakken. Sindsdien staat het majestueuze hotel te verkrotten. Een man verkende het terrein met een drone en dat levert indrukwekkende, maar spookachtige beelden op.

Het hotel werd geplaagd door vertragingen en andere bizarre tegenslagen nadat er tijdens de bouwwerken in 1980 een explosie plaatsvond. Eens afgewerkt, werd het resort hét plekje voor steenrijke zakenlui die hun vakantie in stijl wilden doorbrengen. Maar he toerisme kelderde en de sector kreeg het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het hotel raakte vervallen, investeringen en renovaties werden uitgesteld. In 2016 deden de uitbaters de boeken toe en sloot het luxeresort de deuren.