Wie zich eens kostelijk wilt amuseren op een vliegveld moet naar Changi Airport in Singapore gaan. Via de grootste glijbaan op een vliegveld ter wereld kan je enkele verdiepingen naar beneden glijden. Voor elke tien dollar die men op het vliegveld uitgeeft, kan men één ticketje voor de glijbaan bemachtigen. Het is eens wat anders dan op een bankje slapen tijdens het wachten op de volgende vlucht.