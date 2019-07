Plotse groeispurt Sarkozy verklaard

Nicolas Sarkozy en Carla Bruni sieren de cover van magazine Paris Match, maar dat deed bij velen de wenkbrauwen rijzen. De Franse ex-president lijkt op de foto plots een stuk groter te zijn dan zijn echtgenote.

Paris Match interviewde Sarkozy naar aanleiding van de publicatie van zijn memoires, getiteld Passions, maar het is vooral de coverfoto waarover wordt gepraat. Want die lijkt een loopje te nemen met de realiteit: Sarkozy is 1 meter 66 groot, voormalig topmodel Bruni meet 1 meter 75. Als zij haar hoofd nonchalant op zijn schouder wil laten rusten, zoals op de foto het geval is, zou ze al stevig door haar knieën moeten zakken.

Maar van Photoshop of bewuste trucage is er geen sprake, laat Paris Match weten. ‘De foto werd genomen in een tuin en Sarkozy stond een trede hoger op de trap waar ze poseerden’, luidt de simpele verklaring. Als bewijs deelde het magazine op sociale media nog een andere foto uit de reeks, waarop het koppel al zittend op de bewust trap te zien is.

Toch bleef het reacties regenen, want ook op de binnenpagina’s zijn de meeste foto’s van het koppel zo genomen dat Sarkozy groter lijkt.

Het kleine gestalte van Sarkozy en het grote lengteverschil bij het koppel is wel vaker het mikpunt van spot. The Economist publiceerde in 2010 een cover met Bruni en naast haar een klein mannetje verstopt onder een hoed dat Sarkozy moest voorstellen. ‘The incredible shrinking président’, luidde de titel. Sarkozy zelf probeert bij belangrijke momenten ook wat centimeters te winnen door schoenen met een hak te dragen, en een strategische plek uit te zoeken op groepsfoto’s.