Veronique Branquinho gaat samenwerking aan met Veritas

De Belgische modeontwerpster Veronique Branquinho gaat een collectie ontwerpen voor mode- en accessoireketen Veritas. Die zal onder meer bestaan uit DIY-artikelen.

De keten maakt er een gewoonte van om elk seizoen een creatieve vrouw in de kijker te plaatsen. Volgende herfst komt die eer de Belgische modeontwerpster Veronique Branquinho toe. Zij zal een reeks naai- en breipatronen, stoffen en wol voorzien waar je zelf mee aan de slag kunt. Daarnaast komen er ook handtassen, kledingstukken van maatje 34 tot 48 en panty’s vanuit haar atelier in de rekken.

Aan de collectie hangt ook een campagne vast, waarvoor de ontwerpster en de keten nog op zoek zijn naar mama’s en dochters om te poseren. Dochters vanaf 16 jaar kunnen zich samen met hun moeder aanmelden als model. Beide dames moeten minstens 1,70 meter groot zijn en beschikken over maatje 38/40 omdat er tijdens de shoot, die gepland staat in augustus, met sample sizes wordt gewerkt. Inschrijven kan via deze link.

Veronique Branquinho treedt met haar collectie in de voetsporen van cartooniste Eva Mouton. In het voorjaar maakte de Gentse een kleurrijke kinderlijn voor de keten.