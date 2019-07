Ik ga naar het strand en neem mee...een hippe strandtas

Een bikini, een flaphoed en een strandlaken. Meer heb je niet nodig om een dagje door te brengen aan het zwembad of strand. Alhoewel…nu het solden zijn, kan een hippe strandtas niet ontbreken op je lijstje want wat doe je anders met je zonnecrème, magazines en brillenkoker?

Ronde strobaal

1. Clockhouse - 19,90 euro bij C&A 2. Hallhuber - 49,99 euro bij Zalando 3. Mint Velvet - 79 euro bij Bijenkorf 4. Kayu - 263,46 euro bij Net-a-Porter

Gevochten riet of stro, al dan niet in een ander kleurtje dan beige, het is dé strandtas van deze zomer. Zowel de modehuizen als de grote winkelketens bieden de tassen aan en beloven je niet alleen een modieuze look maar ook nog eens heel veel ruimte en gebruiksgemak. Een kleine tip: kies voor hendels uit leder of kunststof zodat ze na een tijdje niet in de schouders gaan snijden.

Transparantie

1. Essentiel - 155 euro bij Essentiel 2. DKNY - 289,95 euro bij Zalando 3. Ted Baker - 52,90 euro bij About You 4. H&M - 14,99 euro bij H&M

Het mag wat vreemd lijken maar een transparante handtas op het strand heeft wel degelijk voordelen. Eerst en vooral: het materiaal is waterbestendig dus je hoeft niet te vrezen voor je spullen als de kinderen naast je als een bommetje in het water springen. Ook kan je zand er zonder problemen afvegen, hetzelfde met zonnecrème als je per ongeluk aan het morsen gaat. Wil je liever je persoonlijke spullen niet te veel in de kijker zetten? Kies dan voor een transparant exemplaar met een binnenzakje.

Grote logo’s

1. Saint Laurent - 890 euro bij Net-A-porter 2. Arthur & Aston - 49 euro bij Torfs 3. Karl Lagerfeld - 174,95 euro bij Zalando 4. Esprit - 39,99 euro bij Esprit

Net zoals bij de sokken en andere accessoires zijn grote logo’s en namen van modehuizen dit seizoen niet weg te denken uit het straatbeeld en ook de strandtassen ontsnappen er niet aan. Al dan niet versierd met een bloemetje, zolang de designer al van kilometers ver zichtbaar is, heb je de trend onder de knie.

De knapzak

1. Mango - 59,99 euro bij Mango 2. Emily Levine - 120 euro bij Net-A-Porter 3. Marni - 490 euro bij Farfetch 4. Zara - 29,99 euro bij Zara

De stok om de knapzak aan te hangen, mag je even negeren maar deze kleine tas vindt in juli wel haar weg naar de Griekse eilanden of de Spaanse Costa’s. Toegegeven, je strandlaken en flipflops in zo’n tas proppen, zal niet lukken maar je zonnebril, flacon zonnecrème en je smartphone passen nog net.