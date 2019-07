Genk - Vandaag is Labiomista in Zwartberg officieel geopend in aanwezigheid van de Genkse burgemeester Wim Dries, Vlaams minister van toerisme Ben Weyts, architect Mario Botta en uiteraard Koen Vanmechelen zelf.

Ben Weyts noemde Labiomista meer dan een kunstwerk, maar vooral een gedurfd project dat het toerisme in de regio zal aanzwengelen. Wim Dries benadrukt de rol van de gemeenschap rond Labiomista. “Zoals een van de buurtbewoners zei: de buurt kan niet zonder Labiomista en Labiomista kan niet zonder de buurt.” Architect Mario Botta, die het onthaalgebouw The Ark en het grote atelier The Battery ontwierp, zei dat het moeilijk was om Labiomista te omschrijven. “Een plaats waar zoveel samenkomt, het is haast als een mirakel, dat kan je ook niet onder woorden brengen.” Koen Vanmechelen zei dat de plek waar Labiomista nu staat ooit een gewonde plek was. “Na de sluiting van de mijn en de zoo. Ooit de meest economische site van Vlaanderen, dan een toeristische trekpleister en nu de start van een nieuw verhaal.”

Vanaf morgen is het publiek welkom om de kunstwerken, het park met dieren en de kooien met arenden en tropische vogels te bezoeken.

Foto: Dick Demey

www.labiomista.be