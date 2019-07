Blunder tijdens speech: Trump bedankt troepen die “luchthavens inpalmden” ... 128 jaar voor eerste vlucht

De Amerikaanse president Donald Trump sprak donderdag een menigte toe voor het Lincoln Memorial in Washington D.C. ter gelegenheid van Independence Day. Trump zette vooral de militaire capaciteiten van zijn land in de verf, maar ging ook de poëtische toer op. Hij keerde terug naar 1775, toen de versnipperde, revolutionaire troepen tot een grote strijdmacht versmolten om voor de onafhankelijkheid te strijden.

Trump herschreef de geschiedenis ook door te beweren dat het leger in die tijd “alle luchthavens inpalmde” tijdens hun strijd tegen de Britten. Het was echter pas in 1903 - 128 jaar na 1775 - dat de Gebroeders Wright de eerste succesvolle vlucht uitvoerden.

Trump maakte nog een tweede historische fout. Nog in zijn beschrijving van de oorlog van 1775 verwees hij naar de heroïsche overwinning van het eenheidsleger nabij Fort Henry. Maar die slag is pas gestreden tijdens de oorlog van 1812.

Jammer van de fouten, want volgens kenners was dit anders wel de eerste echt samenhangende speech van de president.