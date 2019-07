PSV haalt Spaanse linksback bij Valencia

PSV heeft zich vrijdag versterkt met Toni Lato. De 21-jarige Spanjaard wordt voor één seizoen gehuurd van Valencia en is de vierde inkomende transfer deze zomer voor de Eindhovenaren. Eerder kwamen ook doelman Robbin Ruiter (Sunderland), middenvelder Ibrahim Afellay (clubloos) en aanvaller Bruma (RB Leipzig) de club versterken.

“Toni is een felle, technisch vaardige, verdedigend sterke linksback”, typeerde technisch manager John de Jong de aanwinst op de clubwebsite.

“Ik kijk er naar uit om bij PSV aan de slag te gaan”, reageerde de Spanjaard zelf. “Dit is voor mij een spannende, maar mooie nieuwe uitdaging.”

Hoofdtrainer Mark van Bommel was blij dat hij een echte linksback te kunnen verwelkomen. “Na het vertrek van Aziz Behich (Basaksehirspor) en Angeliño (Manchester City) was dit een prioriteitspositie voor ons. Met Lato hebben we een getalenteerde jonge speler erbij, iemand met veel potentie. Lato voegt iets toe aan onze groep en daar waren we naar op zoek. Mooi dat het is gelukt om hem te overtuigen. We gaan er alles aan doen om hem zo snel mogelijk in te passen.”

De Spaanse jeugdinternational is een product van de befaamde academie van Valencia. “We volgen Toni al een flinke tijd en zagen dat hij te weinig aan bod kwam bij Valencia. Daar ontstond onze kans”, vervolgde De Jong. “We hebben een plan geschetst en hem duidelijk kunnen maken dat hij hier de volgende stap kan zetten. Natuurlijk helpt het dan dat Angeliño zich bij ons zo spectaculair heeft ontwikkeld. Ondanks dat beiden als speler niet te vergelijken zijn, is het logisch dat Toni zich spiegelt aan de route van zijn landgenoot. Het is mooi dat hij PSV kiest om zich door te ontwikkelen.”