Samir Nasri geland in Brussel voor transfer naar Anderlecht

Hij leek voor de woestijn te kiezen, maar Samir Nasri (32) lijkt nu toch op weg naar Anderlecht. Met dank aan Vincent Kompany.

De 41-voudige Franse international speelde tussen 2011 en 2016 met Kompany bij Manchester City, waar hij twee titels won en de League Cup. Momenteel zit Nasri echter zonder ploeg nadat hij weg moest bij West Ham. Voordien zat hij een dopingschorsing van anderhalf jaar uit.

De dribbelaar zat zijn straf uit en zocht nu een nieuwe uitdaging, maar had ook exotische aanbiedingen van clubs die hem jaarsalarissen tot 4 miljoen bieden. Dat leek Nasri aanvankelijk meer aan te spreken, maar Anderlecht zou nu toch het pleit naar zich toe hebben getrokken.

Nasri is vanmorgen geland op Zaventem en werd al gesignaleerd in een Brussels ziekenhuis voor medische testen. De overtuigingskracht van Kompany lijkt dus toe te slaan voor paars-wit, dat komend seizoen met twee spelverdelers wil spelen. In de zoektocht naar meer creativiteit werd Michel Vlap al weggehaald bij Heerenveen en past ook de komst van Nasri.