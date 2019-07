Greg Van Avermaet mikt zondag met CCC op top vijf in ploegentijdrit: “Al een tijdje mee bezig”

Voor Greg Van Avermaet wordt het de eerste Tour in de kleuren van CCC. Het Poolse team is de opvolger van BMC, tweevoudig wereldkampioen en vorig jaar nog winnaar van de ploegentijdrit in de Tour, en dus ligt de focus al op de race tegen de klok van zondag. “Winnen zal moeilijk zijn, een plaats in de top vijf moet er toch inzitten”, verklaarde Van Avermaet vrijdag.

“Van op trainingskamp in december zijn we daar al mee bezig”, legt Van Avermaet uit. “Dat is altijd ons paradepaardje geweest en dat hopen we door te trekken met deze ploeg. In mijn carrière heb ik al meer dan tien ploegentijdritten gewonnen. Dat was sowieso te danken aan goede ploegmaats, maar we gaan proberen een goed resultaat te rijden.”

Er is wel het een en ander veranderd bij de nieuwe ploeg van de voormalige geletruidrager. “Nu heb ik wel een andere rol in het geheel. Ik voel mij iets meer nuttig, terwijl ik vroeger een beetje de buffer moest zijn voor de sterke mannen. Ik doe het ook wel echt graag, het is een onderdeel dat de ploeg ook een beetje omhoog kan trekken. Ik probeer er zo veel mogelijk van te genieten.”

Greg Van Avermaet in gesprek met de pers. Foto: BELGA

“Donderdag ook met die ploegenpresentatie voor eigen volk. Dat zijn momenten die je maar één keer in je leven meemaakt en daar moet je toch even bij stilstaan”, blikte Van Avermaet terug op de indrukwekkende presentatie in Brussel. “Vele mensen applaudisseren en zo weet je dat je prestaties van de voorbije jaren geapprecieerd worden. Dat doet wel deugd. Ik blijf dat ongewoon vinden om daar te mogen staan. Hoe ouder je wordt, des te meer je er ook bij stilstaat.”

Wat betreft de openingsetappe op zaterdag kijkt de olympische kampioen nog wat de kat uit de boom. De bolletjestrui is mooi, maar niet meteen een prioriteit. “Ik moet eerlijk zeggen: als de Tourstart niet in België zou zijn, zou ik er helemaal niet bij stilstaan. Het is een mooie nevenactiviteit. Het is mooi om die trui te dragen, maar de doelen liggen bij ritzeges en gele trui is toch nog iets anders dan de bollentrui.”

Van Avermaet in de kleuren van CCC. Foto: BELGA

“Als ik iets probeer, zal het iets zijn dat weinig krachten kost”, vervolgt Van Avermaet. “Als ze er echt voor beginnen koersen zal het voor mij - met de ploegentijdrit in gedachten - niet echt een doel zijn. Ik wil eerst de dag zelf afwachten: kijken hoe snel er gekoerst wordt, wanneer de ontsnapping gevormd wordt. En daarnaast is de kans groot dat het een massasprint wordt.”

De 34-jarige wielrenner blikt vooruit op zijn kansen in de Tour. “Nadien zie ik vier à vijf mogelijkheden voor mij: Epernay, Colmar en dan nog twee à drie etappes in het midden van de Tour. Eens de gele trui een beetje gesetteld is op Planche des Belles Filles is het misschien wel een beetje meer open koersen. Daar heb ik in het verleden van kunnen profiteren om in een ontsnapping te gaan. Die ritten zijn vrij lastig, maar ik heb het voordeel dat ik soms ook wel nog een goeie klimmer ben en daar nog het verschil kan maken.”

Greg Van Avermaet Foto: BELGA

Het huidige CCC valt niet meer te vergelijken met het BMC van de vorige jaren, volgens Van Avermaet, en dat heeft ook zijn impact op hem. “Sowieso wordt het voor ons een meer open Tour, met iets meer kansen voor iedereen. Eerlijk gezegd was ik wel voorstander van het concept van BMC, met een klassementsrijder.”

“In mijn ritten had ik meestal genoeg vrijheid om mijn eigen ding te doen, iets te proberen”, vervolgt Van Avermaet. “Ik had niet de hele ploeg in mijn dienst, maar ik profiteerde wel mee van het feit dat Richie Porte altijd mee voorin moest rijden. Dat heeft mij veel geholpen, ik ga dat niet ontkennen. Nu is het anders. We moeten attractief koersen en onszelf bewijzen, elke dag opnieuw. Dat is niet makkelijk, dat hebben we de vorige jaren gezien als Richie uitviel, dan was het soms moeilijk om uit de verf te komen.”