Echtelijke ruzie loopt helemaal uit de hand wanneer man bulldozer inschakelt

Afgelopen weekend sloegen de stoppen van een jonge Russische bouwvakker helemaal door toen hij ruzie had met zijn echtgenote. Zodra ze even weg was, ging hij een bulldozer halen om zich even uit te leven op haar auto. “Ik wilde haar wagen verkopen aan een schroothandelaar”, zou de man volgens lokale media gezegd hebben nadat hij was opgepakt. Hij is intussen weer op vrije voeten, omdat de agenten niet goed weten hoe de vork in de steel zit. De echtgenote van het heethoofd reageerde intussen ook: “De auto staat op zijn naam, ik rijd er alleen maar mee.”