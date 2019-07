Bestuurster die moeder en kinderen aanreed, “nam alleen rilatine””

De vrouw die woensdagavond in Geel een fietsende verpleegster en haar twee kindjes aanreed, was volgens een speekseltest onder invloed van amfetamines. Zelf houdt ze vol dat ze alleen rilatine had genomen, op doktersvoorschrift. “Het ADHD-medicijn kan zo’n test inderdaad beïnvloeden”, bevestigt toxicoloog Jan Tytgat. “Maar alleen in erg hoge dosis, meer dan therapeutisch verantwoord.”