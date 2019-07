Dit weekend op hbvl.be: het grote naaktinterview met Marisa Papen

“Waarom is naakt nog steeds zo’n taboe?”. Die vraag vormt de kerosine die het Beringse naaktmodel, rebel en activiste Marisa Papen (27) vooruit brandt in het leven.

Lees ook. Beringse zorgt opnieuw voor commotie en danst naakt in orthodoxe wijk

Papen staat deze maand op de cover van de Amerikaanse Playboy die helemaal in het teken staat van genderneutraliteit. De afgelopen maanden trapte ze op zere religieuze tenen met haar naaktfoto’s in Vaticaanstad, voor de Klaagmuur, tussen orthodoxe joden in New York en de Hagia Sophia in Istanboel. Ze doet dat heel bewust. “Omdat ik met mijn foto’s een grotere boodschap wil brengen.” Welke dat is, leest u dit weekend in een lang in Het Belang van Limburg en op www.hbvl.be. Nog voor de eerste vraag was gesteld lagen haar kleren al op de grond.

Lees ook. Berings naaktmodel Marisa Papen juicht brand in Notre-Dame toe in Facebook-post

Lees ook. Marisa Papen laat zich volledig naakt interviewen op Franse televisie

Berings model Marisa Papen schittert op Playboy-cover