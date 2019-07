Zo vierden de sterren ‘Independence Day’

4 juli of ‘Independence Day’: het is voor de Amerikanen de uitgelezen kans om hun land blauw, rood en wit te laten kleuren en met zijn allen feest te vieren. Van Pink tot Melania Trump, allemaal waren ze trots op ‘hun’ Verenigde Staten.

Zangeres Pink is momenteel bezig aan een tournee en was niet in De Verenigde Staten om ‘haar’ feestdag te vieren. “Gelukkige 4 juli, ik hoop dat jullie onafhankelijkheid vinden waar je ook mag zijn”, schreef ze vanuit Duitsland.

Jennifer Lopez en haar partner Alex Rodriguez brachten hun hele familie samen op 4 juli: “We vieren de enorme vrijheid die we als Amerikanen hebben”

Een enorme paal en de Amerikaanse vlag: zangeres Gwen Stefani viert het op haar manier.

Robert Downey Junior maakt dan weer een duik voor zijn land, al was het net iets minder indrukwekkend dan de scènes uit ‘Iron Man’.

Realityster Paris Hilton koos voor een jaren vijftig versie van zichzelf en trok daarvoor enkel een bikini aan.

De 43-jarige Reese Witherspoon bracht de week door met familie en gekleurde waaiertjes.

Ook voormalig president Barack Obama koos voor een familiekiekje en feliciteert meteen zijn dochter Amalia met haar verjaardag.

Melania Trump koos dan weer voor een statig portret aan de zijde van haar man.

Kim Kardashian maakt van de gelegenheid gebruik om vooral haar eigen ondernemingen te promoten. Zo bood ze op 4 juli een speciale korting aan op haar make-upproducten.

Wie er ook op uittrok, was Justin Timberlake en Jessica Biel. Hebben ze genoeg vlaggetjes?

Hard werken ten huize Vin Diesel. De dochter van de acteur leert zwemmen op 4 juli.

Britney Spears deelde een foto van het imposante vuurwerk

Acteur Arnold Schwarzenegger dankt Amerika om zijn dromen om te zetten in realiteit.