Meghan Markle duikt onverwacht op tijdens Wimbledon

De Amerikaanse Meghan Markle heeft zich nog eens laten zien tijdens haar zwangerschapsverlof, in de tribune van tennistoernooi Wimbledon om precies te zijn. De hertogin kwam er supporteren voor haar goede vriendin Serena Williams en trok de aandacht van alle fotografen in een casual outfit.

De mama van baby Archie droeg een jeansbroek in combinatie met een zwarte top en een subtiel gestreepte witte blazer. Ze werkte haar eenvoudige, maar elegante look af met een witte hoed met zwarte band en een zonnebril. De hertogin droeg ook een minimalistische halsketting, die een knipoog is naar haar zoontje. Aan de ketting hangt immers een bedeltje met de letter ‘A’. Markle, die officieel nog in zwangerschapsverlof is, ging naar de match kijken in het gezelschap van twee vriendinnen: Lyndsay Roth en Genevieve Hillis.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Het is niet de eerste keer dat Meghan Markle zich in het openbaar vertoont na de geboorte van baby Archie. Op 8 juni zag de wereld haar voor het eerst sinds de geboorteaankondiging tijdens ‘Trooping of the Color’, de verjaardagsviering van de Queen. Het is ook niet de enige hertogin die naar Wimbleton trekt. Eerder deze week verscheen Kate Middleton nog in het publiek met enkele vriendinnen. Zij stal de show in een witte jurk met zwarte accessoires.