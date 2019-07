Man met 23 keer levenslang rijverbod: 18 maanden cel en auto vriendin verbeurd verklaard

Zonhoven -

Een uitzonderlijk hardleerse verkeersovertreder moet na zijn 23ste levenslang rijverbod naar de gevangenis. Opvallend is dat hij amper 18 maanden cel krijgt. De vijftiger uit Zonhoven werd eind vorig jaar betrapt in de wagen van zijn vrouw. Hij was toen onder invloed van speed, andere amfetamines en alcohol.