Dochter van acteurskoppel gaat naakt tegen anorexia: “Sommige nemen dit leven zo serieus”

Als dochter van een wereldberoemd acteurskoppel stond Ireland Baldwin al heel vroeg in de belangstelling. Op zestienjarige leeftijd had ze al een carrière als model en waren de paparazzi nooit ver weg. Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn want de jonge vrouw worstelde met haar eetgewoonten.

De dochter van Alec Baldwin en Kim Basinger voelt zich op 23-jarige leeftijd heel wat beter in haar vel dan enkele jaren geleden. Dat bewijst ze door een naaktfoto van zichzelf te delen op sociale media met de duidelijke boodschap: “Hou van je lichaam. Respecteer je lichaam. Lach om alles.”

“Breng de rest van je leven door met mensen die van je houden en die je een goed gevoel geven. En als je niet veel mensen kent, ga er dan naar op zoek.”

In het verleden sprak Ireland al meermaals over de strijd die ze voerde tegen anorexia. Zo zei ze in een interview met het Amerikaanse ‘People’ dat ze zichzelf niet graag zag. “Ik had een eetstoornis en ik wilde heel mager zijn maar het was al die pijn niet waard. Eindelijk heb ik mezelf kunnen accepteren.”

