Politie kan voortvluchtige crimineel oppakken: zat verstopt op zolder bij zijn moeder

De Federale Politie kon op donderdagochtend 4 juli de voortvluchtige Z.E. arresteren. De man was in 2012 betrokken bij een politieachtervolging, waarbij hij en zijn kompanen het vuur openden op de politie. In 2017 werd hij in het Hof van Beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, en kreeg het FAST-team de opdracht hem op te sporen. De man werd aangetroffen in een verborgen ruimte op zolder in de woning van zijn moeder.