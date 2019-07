Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten: “Verkeer op Brusselse ring en rond Tervuren staat volledig stil”

Door een technisch probleem is ter hoogte van Tervuren de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. De oorzaak is nog onbekend, zo viel te horen bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Door het probleem is het verkeer op de Brusselse Ring (R0) volledig stilgevallen, aldus Peter Bruyninckx. “Omstreeks 7 uur vanmorgen is de stroom daar volledig uitgevallen”, zegt de woordvoerder. “Dat betekent dat er geen verlichting, geen verluchting en ook geen camera’s. De files op de Brusselse binnen- en buitenring groeien razendsnel aan. Hoeveel tijd je verliest is momenteel niet duidelijk, maar het verkeer is in de buurt van Tervuren volledig stilgevallen. Het staat volledig stil. Blij daar weg.”