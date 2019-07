Lommel -

In het Lommelse Kattenbos raakte donderdagavond rond 23 uur een wagen van de baan (n746). Het voertuig ging door een haag en belandde in een voortuin van een woning tegen een boom. De brandweer moest de bestuurder, een 26-jarige Lommelaar, uit het voertuig bevrijden. Zijn toestand was stabiel, maar hij werd met enkele zware breuken naar het ziekenhuis van Overpelt overgebracht.