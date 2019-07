“Haat-liefdeverhouding mag omslaan in romance”

Lotto Soudal vat de Tour aan met een plan. Australiër Caleb Ewan is het speerpunt voor de sprints en krijgt met De Buyst, Kluge en Keikeleire drie locomotieven in steun. De andere helft van het achttal vervult een vrijbuitersrol. Naast De Gendt en Benoot verwacht team manager Marc Sergeant dat ook Truienaar Tim Wellens voor het nodige vuurwerk zorgt. “Mijn twee voorgaande edities vielen tegen. Maar ik ben terug om beter te doen. Die haat-liefdeverhouding met de Tour mag omslaan in een romance”, zegt Wellens stellig.