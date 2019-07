De sfeermaker en de leider

Bij Genk worden de nieuwkomers dit seizoen per koppel voorgesteld. Eerder al kwamen Benjamin Nygren en Theo Bongonda aan bod. Gisteren was he de beurt aan Carlos Cuesta en Stephen Odey. TD Dimitri de Condé toonde zich gecharmeerd door spits Stephen Odey. “Omdat hij zo positief in het leven staat en omdat hij voetbalgek is. Zo zag hij veel wedstrijden van zijn landgenoot Osimhen en dus ook van onze competitie”. Carlos Cuesta loofde hij dan weer om zijn leiderskwaliteiten. “Timide naast het veld maar een echte leider tussen de lijnen.” Een eerste impressie van beide aanwinsten.