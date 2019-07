Aardbeving met kracht van 6,4 in zuiden van Californië

In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië heeft zich donderdag om 10.33 uur (plaatselijke tijd) een aardbeving met een kracht van 6,4 voorgedaan. Dat meldt het Amerikaanse geologisch bureau USGS.

Er is op dit moment geen sprake van schade of slachtoffers, melden verschillende media, maar de beving werd wel onder meer in miljoenensteden Los Angeles en Las Vegas gevoeld. Eerder maakten andere bronnen gewag van een kracht van 6,6.

Het epicentrum van de beving zou zich bevinden in de buurt van Ridgecrest, zowat 240 km ten noordoosten van Los Angeles.

De luchthaven van Los Angeles laat alvast weten geen schade ondervonden te hebben.

De brandweer van het graafschap San Bernardino, in het zuidoosten van de staat, meldt wel dat er hier en daar aan gebouwen en wegen schade is door de beving.