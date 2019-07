Nicolae Stanciu kiest na amper half jaar in de woestijn alweer voor opvallende transfer

Nicolae Stanciu keert amper een half jaar na zijn transfer naar het Saudische Al Ahli terug naar Tsjechië. De Roemeense middenvelder en ex-speler van RSC Anderlecht tekende bij Slavia Praag een contract tot medio 2023. Dat maakte de Tsjechische landskampioen donderdag bekend.

Stanciu werd in de zomer van 2016 door RSCA weggekocht bij Steaua Boekarest voor een recordbedrag. De Roemeense spelmaker kon zijn hoge transfersom (circa 10 miljoen euro) nooit echt rechtvaardigen in het Astridpark, en verkaste na anderhalf jaar naar Sparta Praag. Ook daar zong de 26-jarige middenvelder het niet lang uit. In januari 2019 koos Stanciu voor een lucratief contract bij Al Ahli.

Rivaal van ex-club

Hoewel de Roemeense international (30 caps, 10 goals) in Saudi-Arabië een overeenkomst voor 3,5 jaar ondertekende, keert hij amper vijf maanden later terug naar Tsjechië. Slavia Praag, de rivaal van zijn ex-club Sparta, legt Stanciu vast voor vier seizoenen. Met de transfer zou zo’n 6 miljoen euro gemoeid zijn.