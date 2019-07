TESSENDERLO/MEDELLÍNDe ontwerper en producent van wieler- en sportkledij Bioracer uit Tessenderlo heeft een bruggenhoofd uitgebouwd in de Colombiaanse stad Medellín. “Wielrennen is hier ontzettend populair, we geloven de mogelijkheden en kansen van dit land”, zegt CEO Danny Segers van Bioracer.