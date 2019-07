Na de zomer zal er een definitieve herstelling gebeuren van de lekkages in de kanaaldijk ter hoogte van het centrum in Neerpelt. Door baggerwerken raakte de dijk vorig jaar voor de zomer beschadigd en sindsdien klagen heel wat buurtbewoners over vochtproblemen. “We kiezen voor een herstellingstechniek die in België vrij uniek is”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg nv.