Sarah Cools gaat in Genk voor zesde zege in zeven manches

Het duo Cools-Van den Vonder won dit seizoen liefst vijf van de zes BK-manches. In Genk gaat het duo dit weekend voluit voor een zesde zege. Voor Sarah Cools, die volgend seizoen in de zaal voor Ladies Volley Limburg Tongeren-As zal spelen, is de opdracht duidelijk: “Wij willen internationaal doorbreken.”