“Eindelijk ben ik weer écht sportman.” De opluchting bij Livio Loi is groot. Eén jaar nadat hij door het Avintia Team aan de kant werd geschoven, mag de Helchterenaar zich opnieuw motorracer noemen. Dit weekend maakt Loi (22) zijn comeback in Donington, waar hij voor het Italiaanse 2R Racing in het WK Supersport 300 zal uitkomen.