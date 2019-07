Kansen voor Maastricht stijgen: Amsterdam wil Songfestival niet organiseren

Amsterdam is volgend jaar niet de gastheer van het Eurovisiesongfestival. De Nederlandse hoofdstad heeft besloten zich geen kandidaat te stellen. De gemeente hoopte dat het evenement in de Ziggo Dome kon worden gehouden, maar die zaal blijkt niet beschikbaar. De RAI en de Johan Cruyff ArenA waren al niet beschikbaar en de AFAS Live is niet groot genoeg, aldus de gemeente.