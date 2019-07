Belgian Cats verliezen na thriller van Frankrijk op EK basketbal

Geen halve finale op het EK in de Servische hoofdstad Belgrado voor de Belgian Cats. In de kwartfinale gingen de Cats na een nieuwe thriller en één verlenging tegen Frankrijk onderuit: 80-84 Ook nog geen stek dus in het preolympisch tornooi: zaterdag krijgen de Belgische meisjes tegen Hongarije een herkansing voor een plaats in de top 6 en het preolympisch tornooi.

De Cats misten compleet de start van de halve finale. Frankrijk startte immers furieus en nam collectief onmiddellijk het heft in handen: 7-0. De Cats werden in het eerste schuifje van het parket gelopen en Frankrijk liep via Sandrine Gruda, Bria Hartley en Valeriane Ayayi verder weg naar 13-5. De verdedigende transitie was weer een ramp bij de Cats en Frankrijk profiteerde maximaal naar 27-14.

Kim Mestdagh nam haar team in het tweede schuifje op sleeptouw. Met nu wel grinta in defense en met korven van Emma Meesseman en rebounds en een bom van Kim Mestdagh ging het na 29-21 naar 31-27. Via Julie Allemand kwamen de Cats na een bijzonder knappe remonte en na een 4-18 tussenspurt bij 31-32 voor het eerst aan de leiding. Olivia Epoupa en Sandrine Gruda reageerden echter voor de Fransen naar een 35-32 bonus halfweg.

Ook in het derde schuifje waren de Belgian Cats alert. Nog steeds scherp in defense en steeds meer en meer swingend in offense. Jana Raman kwam weer sterk van de bank en ondanks korven van een beresterke Sandrine Gruda (19 punten in drie kwarts) bleven de Cats eerst in het spoor (41-36 en 46-42) en namen in het slot van het derde kwart via Jana Raman en Julie Allemand het commando opnieuw over: 52-54.

In het slotkwart scoorde Kyara Linskens en liepen de Belgian Cats, met ook Emma Meesseman ging het naar 56-62. Sandrine Gruda wilde niet wijken en vond de aansluiting: 61-62. In een bloedstollende eindfase bleven de Belgian Cats aan de leiding: 65-68 na twee vrijworpen van Julie Allemand. Bria Hartley dropte op tien seconden van het einde echter een bom: 68-68. De Cats hadden met 10 seconden op de klok nog één aanval maar speelden niets klaar en een verlenging was een feit. Frankrijk nam de leiding: 76-71, maar via Emma Meesseman werd het 78-76. Meesseman verdween met vijf fouten en een fantastische Sandrine Gruda leidde Frankrijk naar 82-76. Via Julie Allemand en Kyara Linskens ging het naar 82-80. Marine Johannes scoorde Franse vrijworpen en de winst voor Frankrijk lag vast.

Frankrijk-België (na verlening) 84-80

Kwarts: 27-16, 8-16, 19-22, 14-14, 16-12