Spanje tweede halvefinalist bij EK Basketbal vrouwen, België treft bij winst Groot-Brittannië

België treft bij winst in de kwartfinale Groot-Brittannië voor een plek in de finale. Foto: BELGA

Spanje heeft zich donderdag vlot geplaatst voor de halve finales van het EK basketbal voor vrouwen. De regerende Europees kampioen nam in de kwartfinales in het Servische Belgrado met 78-54 (rust: 44-28) de maat van Rusland.

De Spaanse vrouwen nemen het zaterdag voor een finaleticket op tegen Servië of Zweden. Die teams staan donderdagavond nog tegenover elkaar in de kwartfinales. Spanje eindigde sinds 2001 bij elke editie van het EK in de top drie, behalve in 2011. In 1993, 2013 en 2017 veroverde La Roja telkens de gouden medaille.

Tegen Rusland, in de groep van de Belgian Cats derde, leverden de vrouwen van bondscoach Lucas Mondelo een collectieve glansprestatie op het parket in de Servische hoofdstad. Uitblinkster Aston N’Dour liet met 24 punten en 12 rebounds de strafste cijfers optekenen.

In de andere halve finale zal het gaan tussen Groot-Brittannië, dat Hongarije klopte (62-59), en de winnaar van de kwartfinale tussen Frankrijk en België (donderdagavond om 18u). Mits winst zijn Ann Wauters en co. zeker van een ticket voor de halve finales en een plaats in de top zes. Die geeft recht op deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi voor Tokio 2020 in februari. Bij verlies krijgen de Cats nog een herkansing tegen Hongarije.