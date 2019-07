Anderstalige cursisten CVO Cursa op pad door Sint-Truiden

Sint-Truiden - De cursisten Nederlands Tweede Taal van CVO Cursa-Zuid, vestiging Sint-Truiden, gingen onlangs op stadswandeling door het historische hart van Sint-Truiden.

De anderstalige nieuwkomers gingen met gids en ervaren vertelster Anita Kempeneers op pad door de historische binnenstad. “We kregen uitvoerig uitleg over de geschiedenis van Sint-Truiden en over de gebouwen en monumenten”, aldus docenten Greet Theunissen en Frank Missotten van CVO Cursa. “We brachten ook een bezoekje aan de abdijsite met ondergrondse crypte en erekoer en mochten bovendien plaatsnemen in de stijlvolle academiezaal. Achter de neoclassicistische gevels vind je hier een verrassend interieur, met opvallend rijke stucwerkdecoraties. Onze cursisten leerden de stad waarin ze wonen of les volgen veel beter kennen en tegelijk kregen ze heel wat nieuwe woorden aangereikt. Afsluiten deden we in stijl, met een terrasje op de Grote Markt.”