Bauke Mollema is na vijfde plaats in Giro klaar voor Tour, Richie Porte is kopman bij Trek-Segafredo

De Nederlander Bauke Mollema begint zaterdag met de Tour aan zijn tweede grote ronde van het jaar. Zowat een maand geleden beëindigde hij de Giro op een fraaie vijfde plaats, op ruim vijf minuten van de verrassende winnaar Richard Carapaz. In La Grande Boucle zal Mollema in dienst rijden van Richie Porte, de absolute kopman van Trek-Segafredo.

“Sinds de Giro heb ik geen wedstrijd meer gereden. Ik heb veel gerust en daarna een goed trainingskamp afgewerkt. Het is nog een beetje afwachten hoe de vorm is, maar ik voel me goed”, vertelde hij donderdag tijdens een persmoment in Brussel.

Twee jaar geleden waagde Mollema zich ook aan de dubbel Giro-Tour. Dat werd toen een succes met een zevende plaats in Italië en ritwinst (plus een zeventiende plaats) in Frankrijk. “In 2017 heb ik de Tour ook gereden na de Giro. Dat bleek toen wel een goeie combinatie. Ik heb er alvast heel veel vertrouwen in”, onderstreepte Mollema.

Porte: “We starten met enkele sterke klimmers”

De 32-jarige Nederlander zal in de 106e Tour, die zaterdag in Brussel begint, moeten knechten voor Richie Porte. Hij stoomde zich samen met de Australiër klaar tijdens een trainingskamp op hoogte. Porte is blij dat hij over een hulp als Mollema kan beschikken, zo benadrukte hij donderdag. “Bauke heeft het uitstekend gedaan in de Giro. Hij heeft nog eens bewezen dat hij ook een heel goed klassement kan rijden. Ik verwacht dan ook niet dat de andere ploegen hem veel ruimte zullen geven. Hetzelfde geldt voor Giulio (Ciccone, red), de bergkoning uit de Giro. We starten met enkele sterke klimmers.”