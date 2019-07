Sophie Turner toont haar trouwjurk van Louis Vuitton

‘Game of Thrones’-ster Sophie Turner en haar man Joe Jonas beleefden vorig weekend hun huwelijksfeest in de Provence. Tot voor kort waren nog geen foto’s van de bruiloft verschenen, maar nu heeft de blondine zelf een kiekje van haar trouwjurk gedeeld.

Het was geweten dat de ster haar jawoord zou geven in een witte jurk met sleep van het Franse modehuis Louis Vuitton, maar hoe de creatie van ontwerper Nicholas Ghesquière eruitziet, bleef geheim. Tot woensdagnacht. Turner deelde zelf een foto van haar huwelijksceremonie op Instagram en daarop is de jurk goed te bewonderen.

Het gaat om een A-lijnmodel met veel kant, lange mouwen en een rugdecolleté. De voorzijde van het ontwerp heeft een elegante V-hals en een tailleband. Turner droeg op haar grote dag ook een sluier en een boeket witte bloemen. Haar blonde lokken droeg ze los in golven. De keuze voor Vuitton was een evidentie voor de 23-jarige actrice, die sinds begin dit jaar het gezicht is van het label.