Passagiers op een vlucht van Canada naar het Amerikaanse Arizona hadden de tijd van hun leven door de capriolen van een steward. De man vrolijkte de saaie uitleg over de veiligheidsmaatregelen op met gekke bekken en dramatische bewegingen. “Iedereen was onmiddellijk gefascineerd”, aldus de vrouw die de beelden maakte en naar eigen zeggen in haar “61 jaar nog nooit zoiets had meegemaakt”. Alle passagiers volgden daarna ook met hun volle aandacht de Franse versie van de uitleg.