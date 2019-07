Tuinhier Bilzen op zoek naar wilde kruiden

Bilzen - Dinsdagavond 2 juli organiseerde Tuinhier Bilzen een extra kruidenwandeling door de groene plekjes in Bilzen. Leden en andere geïnteresseerden, met 30 in totaal, werden op sleeptouw genomen door Dominique Vreven

De chef-kok van restaurant ’t Vlierhof is zelf fervent tuinier en herborist. Zo werd de zoektocht over de Borreberg, via de groene oase van de Katteberg richting Rijkhoven, een succes. Van een enig mooi exemplaar wilde paardenkastanje ging het naar de wilde maagdenpalm, de hop, het sint-janskruid, de heggerank, de wilde munt, het longkruid, de moerasspirea, de zwarte wilg , enz… tot een enig mooie ginkgo biloba om af te sluiten. Voor de tuiniers in het gezelschap werd het alvast een mooie aanvulling op hun reeds bestaande tuinkennis. Bovendien kregen zij van Dominique nog extra weetjes mee over de medicinale krachten van heel wat gevonden kruiden op hun zoektocht. Ook al vertelde hij er wel bij dat je bij vruchtbaarheidsproblemen ook weer niet alle heil moet verwachten van de ‘hop’…Zo sloot Tuinhier Bilzen op deze mooie zomeravond zijn eerste half jaar aan activiteiten mooi af. Na de vakantie staat er nog een avond over de moestuin in de herfst op het programma alsmede nog een plantenruilmoment in oktober.