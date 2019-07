Nederlandse oud-coureur suggereert “matchfixing” bij zege Max Verstappen in Grote Prijs van Oostenrijk

De Nederlandse oud-coureur Michael Bleekemolen heeft zijn bedenkingen bij de sensationele zege van Max Verstappen in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij suggereert dat de Mercedessen bewust wat rustiger aan deden na alle kritiek op hun dominantie in de Formule 1. “Matchfixing”, noemt hij het zelf in een gesprek met videostreamingdienst DAZN.

“Ik vind het een beetje raar, wat er aan de hand is”, begint Bleekemolen zijn betoog voor de camera van DAZN. Het kan er bij hem niet in dat Mercedes zich na een heel seizoen dominantie - coureurs Hamilton en Bottas wonnen elk van de acht Grote Prijzen voor Oostenrijk - plots zomaar liet ringeloren.

“Er is natuurlijk een sfeer gaande, wereldwijd, dat die Formule 1 niets meer is”, vertelde Bleekemolen over de dominantie van de Mercedessen. “Dat moeten we niet hebben en gaat ten koste van de Formule 1-interesse.”

Bleekemolen maakt de vergelijking met de Grote Prijs van Hongarije, enkele jaren terug, toen volgens hem hetzelfde gebeurde. Na kritiek op de dominantie van Mercedes ging de zege ineens nogal makkelijk naar de concurrentie. Verdacht, vindt de voormalige Nederlandse autocoureur.

“Misschien suggereer ik dingen die er helemaal niet zijn. Matchfixing? Ja, matchfixing. Ik heb dat woord al meer gebruikt van de week. Het kan natuurlijk erg makkelijk: ze zetten even een knopje op wat minder en dan rijdt dat ding nog keihard, maar heeft-ie gewoon 20, 30 PK minder.”