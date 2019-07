Volgende week donderdag, 12 juli, brengt Koningin Mathilde een bezoek aan Speelplein Ruimte in Zoutleeuw. “Een hele erkenning”, zegt speelpleinverantwoordelijke Hilda Vandevelde.

Speelplein Ruimte organiseert twee weken per jaar in juli en augustus een speelpleinwerking voor kinderen met een sociale, motorische of mentale beperking tussen 3 en 21 jaar. Ook de broertjes, zusjes ...