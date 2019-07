Tim Wellens ziet kansen in derde Tour: “Leren uit fouten in het verleden”

Tim Wellens is een van de zes Belgen in de selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in Brussel van start gaat. De 28-jarige Truienaar staat voor zijn derde Tour en moet vooral in ontsnappingen op ritzeges jagen. Daarnaast moet hij sprinter Caleb Ewan bijstaan in diens eerste Tour.

Bij zijn eerste Tour in 2015 kwam Wellens niet verder dan de 129e plaats, twee jaar later moest hij opgeven. “Die eerste twee edities waren niet zo geweldig”, aldus Wellens, die voor eigen publiek beter wil doen. “Ik hoop te leren van het verleden. De warmte was een van de problemen en daar hebben we hard aan gewerkt. Dat zou geen probleem meer mogen zijn. Tijdens het BK was het ook warm en toen kwam ik niet in de problemen. Daarnaast heb ik een andere voorbereiding gehad en daardoor kan ik frisser aan de start staan. Vroeger was ik vaak niet efficiënt genoeg met energie, ik moet mijn lichaam beter aanvoelen. In de Tour zie ik wel wat mogelijkheden: als eerste is er Colmar in de vijfde etappe. Daarna nog de etappes negen, twaalf en zeventien.”

Naast Wellens zitten ook nog onze landgenoten Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Jens Keukeleire en Maxime Monfort in de selectie. De laatste twee plaatsen worden ingenomen door Caleb Ewan en de Duitser Roger Kluge, die met de Australiër mee is overgekomen. “Het vertrouwen in Caleb is zeer groot”, bekende ploegleider Marc Sergeant. “We hebben dan ook het hele team rond hem gebouwd. Met de meet in zicht moeten De Buyst, Kluge en Keukeleire zijn sprinttrein worden. Zaterdag hebben we wat dat betreft al meteen een belangrijke afspraak. Het tweede deel van het team mag voor ontsnappingen gaan. Wellens, De Gendt, Benoot en Monfort zijn agressieve renners.”