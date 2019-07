Dit idyllische Griekse eiland betaalt 500 euro per maand voor wie er wil komen wonen

Zon, zee en strand. Elk jaar trekken duizenden Belgen naar Griekenland om er te genieten op een van de vele eilanden. Maar wie aan twee weken Griekse charme niet genoeg heeft, kan er nu ook gaan wonen. En je wordt er nog voor betaald ook.

Welkom op het eilandje Antikythera, gelegen tussen Kreta en Kythira. Het eiland, met als voornaamste dorp Potamos, telt een handvol inwoners en daar wil de Griekse overheid nu iets aan doen. Want om niet alleen in de zomermaanden extra bezoekers over de vloer te krijgen, komt de orthodoxe kerk samen met de lokale autoriteiten met een opvallende marketingcampagne. “Antikythera heeft een beperkt aantal winkels maar je kan er wel zorgeloos tot rust komen”, staat te lezen op de advertentie.

3 jaar

“Het is een zeer mooi eiland maar in de wintermaanden kan het leven hier iets moeilijker zijn”, zegt burgemeester Andreas Charchalakis. “We zijn op zoek naar families om ons eiland te doen heropleven.” En de nieuwe inwoners hoeven niet voor niets te verhuizen. “Wie deelneemt aan het programma en naar Antikythera verhuist, krijgt een stuk land, een huis en drie jaar lang 500 euro per maand.”

Volgens lokale media is de oproep een succes en hebben al vier families de goedkeuring gekregen om te verhuizen.