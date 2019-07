Drietal begroef lijk Zonhovenaar op heide: “Er stak een teen boven de grond”

Genk -

Op 9 en 16 januari 2020 zullen twee Genkenaars en een Maasmechelaar zich voor de Tongerse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de dood van de 52-jarige Zonhovenaar Marino Sborzacchi. De man werd op 19 september 2016 van zijn brommer getrokken in Genk en om het leven gebracht. Nadien werd zijn lichaam begraven teruggevonden langs de Weg naar Heiwyck in de Mechelse Heide in Maasmechelen.