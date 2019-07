Lotto en Soudal verlengen contract tot eind 2022

Lotto en Soudal verlengen hun contract als sponsors van de gelijknamige wielerploeg tot eind 2022, zo werd donderdag bekendgemaakt in de marge van de ploegvoorstelling voor de Tour in Brussels Expo.

“De voorbije maanden hebben we veel geëvalueerd: dat ging over visie, objectieven en ambities. Daaruit is de nieuwe overeenkomst tot eind 2022 gekomen”, zo bevestigde John Lelangue, algemeen manager bij Lotto Soudal.

De officiële ploegnaam blijft behouden, opvallend is wel dat voor internationale koersen Soudal bovenaan het tenue zal pronken. In België blijft Lotto bovenaan. “Soudal investeert meer en komt zo op hetzelfde niveau als de nationale loterij. Zo hebben we twee evenwaardige naamsponsors en het nieuwe shirt is daar een gevolg van.”