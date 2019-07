De Belgen op Wimbledon: Van Uytvanck kan topreekshoofd Barty niets in de weg leggen

Alison Van Uytvanck (WTA 58) heeft donderdag op Wimbledon niet voor een stunt kunnen zorgen. De 25-jarige Van Uytvanck liep in de tweede ronde op het Londense gras tegen een logische nederlaag aan tegen ‘s werelds nummer 1 Ashleigh Barty.

De Australische won in twee snelle sets: 6-1 en 6-3. De partij duurde amper 56 minuten. In de derde ronde (zestiende finales) wacht voor Barty, recent de beste op Roland Garros, de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 121) of de Britse Harriet Dart (WTA 182).

Samen met partner Greet Minnen is Van Uytvanck nog aan zet in het dubbelspel. De Belgische tandem treft in de tweede ronde (zestiende finales) Hao-Ching Chan en Latisha Chan, het negende reekshoofd uit Taiwain.