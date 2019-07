Kleur bekennen? Neon en fluo op je oogleden

Fluogeel, fuchsiaroze of feloranje. Ontwerpers houden best van een fel kleurtje hier en daar en ook op sociale media wordt kwistig met flashy kleuren gestrooid. Ideaal om straks te knallen op de festivalweide.

Heb je het een beetje gehad met dat eenvoudige, zwarte lijntje rondom je ogen of die subtiele pastelkleurtjes op je oogleden? Mag het een keertje knallen? Maak dan gebruik van fluo of neon om je ogen in de kijker te plaatsen. Dit kan je doen door een volledig vlak op je oogleden in te kleuren, door met felle eyeliner aan de slag te gaan of door felle duo’s met elkaar te combineren. Zo doen roze en oranje, roze en geel en groen en geel doen het goed. Ook Rihanna is fan ...

Shopping? Paarse oogschaduw - 25 euro - Clinique, paars oogpotlood - 25 euro - Estée Lauder, gele oogschaduw - 22 euro - Nars, roze oogschaduw - 19 euro - M.A.C, oogschaduwkit - 29,50 euro - M.A.C, blauwe mascara - 10 euro - M.A.C, blauwe eyeliner - 25,50 euro - Dior, eyeliner met roze en oranje - 34,50 euro - Givenchy en oranje mascara - 32 euro - Estée Lauder