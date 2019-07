Licht- en geluidsfirma voor 40.000 euro bestolen op Vestiville

Lommel -

De chaos rond Vestiville is nog niet voorbij. Licht- en geluidspecialist Plus Events diende een klacht in, nadat voor 40.000 aan apparatuur gestolen werd op het Lommelse festival. “Waarschijnlijk door andere firma’s, die zo hun openstaande facturen wilden vergoeden”, vermoedt zaakvoerder Glenn van Hoegaerden