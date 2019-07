Converse lanceert doorzichtige All Stars

De Amerikaanse schoenenfabrikant Converse blaast zijn bekende ‘All Stars’ nieuw leven in en komt op de proppen met doorzichtige sneakers.

De collectie komt er in samenwerking met Off White, het label dat opgericht werd door Virgil Abloh, die ook verantwoordelijk is voor de herencollectie van het Franse modehuis Louis Vuitton.

Door het doorschijnende materiaal combineer je twee trends in één en kan je ook meteen je modieuze sokken laten zien.

Wanneer de collectie precies uitkomt, is voorlopig nog niet duidelijk.