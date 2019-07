Gluren bij BV’s: Olga Leyers bakt in bikini, Jeroen Meus heeft iets te vieren

Vakantie, vakantie en af en toe een festivalbezoekje: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

In Italië moet je genieten van de Italiaanse keuken en Olga Leyers doet dat voor de gelegenheid in bikini.

Vergeet de eenhoorn of flamingo: Joke Van de Velde kiest voortaan voor een eend.

Sofie Dumont is in Ibiza om te werken maar af en toe vindt de televisiekok de tijd om even te ontspannen.

Kersvers echtgenoot Louis Talpe sport regelmatig en let op zijn voeding. De acteur toont dan ook trots het resultaat van dat harde werk.

Het gezin van acteur Kurt Rogiers is al helemaal in vakantiemodus.

Televisiekok Jeroen Meus wenst zijn zoon een gelukkige verjaardag: “Jij maakt ons al zeven jaar gelukkig.”

Het heeft twee jaar geduurd maar de gezinnen van zangers Sam Gooris en Wim Soutaer zijn er eindelijk in geslaagd om samen even te genieten.

Véronique De Kock deelt een foto uit de oude doos en keert in haar hoofd even terug naar haar modellencarrière van toen.

Pink, winkelketen Primark en een hoop culinaire adresjes: presentatrice Hanne Troonbeeckx ontdekte het allemaal in Londen al was 1 fan daar helemaal niet zo blij mee...

Actrice Ella Leyers zoekt op vakantie eventjes de schaduw op en dankt haar zusje voor de foto.