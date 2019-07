Vrouw geïdentificeerd die aan ijs likt in de supermarkt en de pot terugzet in het rek

Een ijsje kopen in de Verenigde Staten is niet meer zonder risico. De politie zocht er met man en macht naar een vrouw die in een Walmart-supermarkt aan een pot ijscrème likte en daarna de pot terug in de vriezer zette. Op sociale media werd het filmpje al meer dan 11 miljoen keer bekeken.

“Lick it, lick it, lick it”, is er te horen in een filmpje dat de ronde doet op sociale media. In de video is te zien hoe een jonge vrouw een pot ijscrème van het merk Blue Bell Ice Cream uit de vriezer neemt, opent en eraan likt. Daarna sluit ze de pot snel en zet hem terug in de vriezer. Al lachend loopt de vrouw weg.

Op sociale media werd het voorval hevig veroordeeld. Mensen riepen de politie op de vrouw te vinden en de pot ijscrème in kwestie te lokaliseren. Het bedrijf achter Blue Bell Ice Cream meldde dat ze samen gingen werken met de politie om te vrouw te vinden.

Donderdagochtend kon de vrouw geïdentificeerd worden. Op basis van de koopwaar in de winkel kon het bedrijf achterhalen over welke winkel het ging. De vrouw zou gespot zijn in een Walmart in Lufkin in de Amerikaanse staat Texas. Op die manier kon de politie de bewuste pot ijscrème uit de rekken halen. De politie zal de vrouw voor de feiten vervolgen. Ze nemen het ijscrème-incident erg serieus en beschouwen het als een inbreuk op de voedselveiligheid. Ze raden de winkel in Texas aan om alle potten van het merk uit de rekken te halen uit voorzorg.